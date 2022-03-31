大陸國防部3月31日下午舉行例行記者會，大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校指出，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中方部署必要的國土防禦設施，既是一個主權國家的正當權利，也是應對美方挑釁的必要舉措，完全符合相關國際法和國際實踐。「南海軍事化」這頂大帽子扣不到中國頭上，美方才是其合適的主人。

有記者提問，據報導，美國防部近日向國會提交《國防戰略報告》，將中國視為美國最重要的戰略競爭對手。美印太總部司令阿奎利諾近期乘坐P-8A巡邏機到南海並稱，中國在南海相關島礁的建設，破壞地區穩定，對附近國家構成威脅；華盛頓在有爭議地區的主要目標，是通過威懾防止戰爭，如果威懾失敗，第二個任務是做好戰鬥和勝利的準備。另據報導，美海軍「米格爾·基思」號遠征基地艦近日進入南海活動。

吳謙回應，習近平主席3月18日應約與美國總統拜登視訊通話。美方再次承諾：不尋求同中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突。中方認為，美方有關做法與拜登總統「四不一無意」的表態嚴重不符，我們對此堅決反對。

吳謙稱，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中方部署必要的國土防禦設施，既是一個主權國家的正當權利，也是應對美方挑釁的必要舉措，完全符合相關國際法和國際實踐。「南海軍事化」這頂大帽子扣不到中國頭上，美方才是其合適的主人。阿奎利諾將軍飛行期間看到的不應只是星羅棋布的島礁，恐怕還包括不少耀武揚威的美軍艦機。他們不遠萬里跑到南海來尋釁滋事，究竟意欲何為，地區國家看得很清楚。事實證明，美方才是南海軍事化的最大推手，是地區和平穩定的最大破壞者和麻煩製造者。

吳謙表示，今年是《上海公報》發表50周年。中美作為兩個大國，和則兩利，鬥則俱傷。站在新的歷史起點，希望美方與中方相向而行，汲取歷史經驗和智慧，推動兩國兩軍關係盡快回到健康穩定的正確軌道，為世界的和平與安寧作出更大貢獻。