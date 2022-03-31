大陸國防部31日下午舉行例行記者會，對於近日美國太平洋空軍司令稱中美戰機近期在東海上空近距離相遇，陸國防部發言人吳謙回應稱，中方堅決反對美軍的抵近偵察和挑釁懾壓，並稱解放軍始終「敢於亮劍、善於亮劍」。

美軍太平洋空軍司令維爾巴赫（Kenneth Wilsbach）公開證實，美軍F-35戰機近日在東海上空曾與中國殲-20戰機近距離相遇。這是雙方高階戰機罕見於高空近距離相遇且遭到曝光。維爾巴赫還稱殲-20所屬的指揮和控制體系讓他們印象深刻。有記者就上述問題詢問吳謙。

對此，吳謙回答記者表示，已注意到美方言論。近年來，中國軍隊武器裝備建設，包括空軍主戰裝備建設取得長足進步，但還有不少發展的空間，對此中方是有清醒認識的。

吳謙批評，長期以來，美軍艦機對華進行大範圍、高頻度的抵近偵察和挑釁懾壓，嚴重破壞中美兩軍互信，嚴重危及雙方艦機和人員安全，中方對此堅決反對。

吳謙強調，人民空軍肩負著保衛國家領空安全的神聖職責。必須強調指出，在捍衛國家主權安全問題上，中國人民解放軍始終是「敢於亮劍、善於亮劍的」。