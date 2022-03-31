陸軍聯勤司令部台北聯保廠新店營區今（31日）下午2時許傳出火警，附近民眾見狀通報消防局救援，消防局派員到場查看，但軍方表示會自行處理，並未讓消防員進入營區。

據悉，陸軍聯勤司令部台北聯保廠新店營區位於新店區復興路，附近民眾下午2時許發現營區發生火警傳出陣陣濃煙，消防員派員到場並未發現明顯火勢，由軍方自行處理。