陸軍新店聯保廠傳火警 迅速自行撲滅未釀禍 15:442022/03/31 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸軍聯勤司令部台北聯保廠新店營區今（31日）下午2時許傳出火警。（摘自google地圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍聯勤司令部台北聯保廠新店營區今（31日）下午2時許傳出火警，附近民眾見狀通報消防局救援，消防局派員到場查看，但軍方表示會自行處理，並未讓消防員進入營區。 據悉，陸軍聯勤司令部台北聯保廠新店營區位於新店區復興路，附近民眾下午2時許發現營區發生火警傳出陣陣濃煙，消防員派員到場並未發現明顯火勢，由軍方自行處理。 士官酒駕撞死老婦 聯手父親燒車滅證 軍方回應了 台南新營公教區停車大不易 公所認養私人地闢建停車場 #營區 #陸軍 #聯保 #派員到場 #聯勤司令部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 發展地方休閒產業 雲林口湖宜梧滯洪池規畫露營區 18:582022/03/24 生活 特戰兵陳情蔡英文嗆這件事 陸軍司令部晚間緊急回應 22:592022/03/18 政治 陸軍火箭營「電腦主機遭竊」六軍團強調：無國防機密 13:102022/03/21 社會 特戰兵嗆裝備要自購 教召用全新 陸軍：戰鬥個裝已換裝70％ 23:242022/03/18 政治 離譜哨兵！棄衡山指揮所安全 站大門哨溜營外玩手機 16:282022/03/25 社會 軍紀敗壞！花防部士官站哨 偷溜外出吃飯還喝「保力達」慘了 11:182022/03/17 社會 特戰兵阿忠裝備到齊 附贈456公里大行軍 16:412022/03/25 政治 陸軍原規劃阿帕契直升機進駐空軍清泉崗基地 因預算不足 儲放棚廠先不蓋 12:102022/03/30 政治 撞死老婦燒車滅證 士官撤職收押 04:102022/03/20 社會新聞 陸軍關指部士官請假看病 失蹤半天離奇陳屍旅館 08:102022/03/23 社會 扯爆！陸軍21砲指部火箭營機密電腦主機失竊 軍方急揪內鬼 07:532022/03/21 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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