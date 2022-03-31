遊戲《英雄聯盟》太平洋職業聯賽（Pacific Championship Series，以下簡稱PCS）春季賽已經於3月20日正式落幕。為期六週的賽事中，由兆豐銀行贊助的隊伍「Beyond Gaming」以11勝7敗的戰績挺進季後賽。

本季兆豐銀行Beyond Gaming雖然兩位上季先發選手因故離隊，但在季前補進了原先在Machi Esports上路Likai、曾擔任過Berjaya Dragons中路選手Minji，以及前AHQ的AD選手Wako跟中路選手SeNBon，搭配上原先的上路選手Liang、打野選手Husha以及輔助選手Kino跟TNS組成新氣象，且邀請到兩位前世界冠軍台北暗殺星選手Stanley和Mistake分別擔任BYG重要職務，來精進選手的經驗以及技術。

兆豐銀行Beyond Gaming邀請到前TPA選手Stanley和Mistake分別擔任董事與營運長。(翻攝至Beyond Gaming臉書粉絲專頁)

開季的兆豐銀行Beyond Gaming拿出氣勢，擊敗上屆PCS冠軍PSG拿下首勝，之後就一直保持穩定步伐在競爭激烈的春季賽中前進，途中還曾中斷隊伍中信飛牡蠣（CFO）不敗金身，最終是以11勝7敗以第五名之姿進軍季後賽。

兆豐銀行文教基金會長年支持國內體育運動發展，冠名電競戰隊「Beyond Gaming」更是代表用更大的力度來贊助臺灣電競產業，讓選手們能夠專心在訓練與賽事當中，期待用表現讓世界的人能夠看見臺灣。

除了贊助臺灣電競賽事，兆豐銀行Beyond Gaming也持續招收電競新星，打造一條龍的完整選手培訓模式，並希望以自身為範例讓各隊借鏡，以多元發展的模式來打造完善的電競生態系。