橡果山丘溜滑梯。（周麗蘭攝）

膨鼠森林公園步道將串聯到臺大雲林分院，將是斗六市區內最長的散步步道。

斗六市公所改造環保公園、運動公園成為「膨鼠森林公園」，原定4月2日慶祝兒童節開園啟用，但氣象預報有80％大雨機率，公所臨時延至4日，讓親子玩個痛快。市長林聖爵表示，膨鼠公園試開箱獲得好評但盼有遮陽設施，公所正規畫再開闢一個可以遮陽的大型遊戲場。

互相毗鄰的環保公園、運動公園常有民眾散步運動，2年前市公所試辦市集，發現環境有待改造，花1年時間進行排水、澆灌、照明、電源、植栽工程，新設膨鼠森林市集、人行步道、遊戲區、天幕、廣場、雕塑，以常出沒的松鼠為典故，命名為「膨鼠森林公園」。

膨鼠森林公園原定配合縣府在全縣6個區域舉辦兒童節遊樂，4月2日正式啟用，不過氣象預報當天80％下雨機率，斗六公所臨時改期為4日啟用。

林聖爵表示，4日將有兒童劇團、劇場大秀、馬戲小丑秀、腹語大戲、特技演出、氣墊遊樂園、創意市集、童趣闖關活動。

他說，民眾對於膨鼠森林公園新增的遊戲設施很滿意，但希望可以有遮陽設施，不過本案在都市計畫審議中被要求保兼顧自然景觀，因此不再增設遮陽棚。

林聖爵指出，民眾都會比較全台各地遊戲場地，有遮陽設施的南投縣名間鄉親子生態公園是一個趨勢，公所已尋覓一處有幾分地大的空地，但補助經費尚無著落，未來將開闢為不怕大太陽、有彈性地墊的遊憩區。

斗六膨鼠森林公園毗鄰縣議會的一塊大綠地目前正改造為「金瓜鼠樂園」，將有攀爬設施、沙坑、廁所、洗腳區，預計7月完工。

此外，串聯這幾個公園直到臺大雲林分院的數公里長步道今年10月也即將完工，屆時是斗六市最長的散步步道。