年底的縣市首長選舉，台北市長的部分雖盛傳國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊將參選，但始終無人正式宣布。對於蔣萬安選情拉警報的說法，國民黨立委江啟臣笑說「是演習啦！」並指出台北市長人選到現在沒有任何一人正式宣布，因此相同的問題不應該僅針對蔣萬安做檢視。

江啟臣今（31）日上《POP搶先爆》接受資深媒體人邱明玉專訪，被問到蔣萬安選情拉警報一事，他認為不是警報而是演習。江啟臣表示，蔣萬安可能有幕僚，或是選戰的考量，雖然沒有正式宣布參選，但大家都知道蔣萬安要選，他也很認真在準備，不需要隨外界起舞。

江啟臣指出，除了蔣萬安尚未宣布參選之外，民進黨的人選是誰都還不知道，黃珊珊也還在當副市長沒有宣布參選，因此有些事情不應該只檢驗蔣萬安，民進黨是要派衛福部長陳時中還是其他人，黃珊珊為什麼不辭職宣布參選，「同樣問題都要問他們」。

除此之外，邱明玉爆料指出，有「地方媽媽」的消息稱江啟臣要選新北市長，讓江啟臣當場傻眼說「這是空穴來風」，邱明玉則追問「但你不否認是新北女婿」，江啟臣則強調「我是新北的女婿沒有錯啊，這不用否認」。