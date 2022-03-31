網紅吳夢夢在付費平台SWAG拍攝「動作片」爆紅，被網友封為「台灣第一女優」，更宣布進軍日本成人界，未來發展令人期待，向來作風大膽的她，自爆靠著抽脂隆胸來升級罩杯，更大方透露男友對於觸感相當滿意，引起網友熱議。

吳夢夢曬出穿著紅色比基尼的照片，傲人上圍幾乎要將泳衣撐破，她不諱言靠著抽脂補胸長達一年多時間，讓胸圍從34B升級到34F，更透露按照醫生建議抽肚子跟背的脂肪補到胸部，術後則是補充蛋白質及飲食控制，雖然術後有些瘀青看起來很可怕，不過完全沒有疼痛感，如今恢復期已過，形狀比過往更渾圓飽滿，更透露男友摸完後，頻頻稱讚很舒服且自然。

吳夢夢透露過往會擔心去海邊穿比基尼不好看，如今則是希望能展現自己的身材，更自曝過去都要靠水餃墊來撐出自信，現在則是不用提心吊膽水餃墊會跑掉，而是舒適穿著運動內衣、泳衣就可，對此，網友紛紛留言：「現在看起來超自然欸！完全不像加工」、「相約芭達雅的海邊了」、「只要是夢夢就給讚」。

吳夢夢靠著在付費平台SWAG拍攝「動作片」爆紅，但自爆從跟該平台解約10個月後，近92萬的收入卻是一分錢都沒拿到，雖曾向SWAG反映，但該平台硬是不肯下架影片，還繼續靠她的影片賺錢，氣得她撂下狠話已成為黑粉，因此得知SWAG被抄後，她也立刻寫下「出4啦」，興奮之情溢於言表。