最高獎項金獎與網路人氣獎由復興商工廣告設計科王磊、陳乙齊、童丞佑等同學獲獎，師生們與有榮焉。（復興商工提供）

最高獎項金獎與網路人氣獎由復興商工廣告設計科王磊、陳乙齊、童丞佑等同學獲獎，師生們與有榮焉。（復興商工提供）

中國青年救國團主辦110年「發揮玩的精神」創意短片，競賽主題以「公益、教育、服務、健康」為主軸，來呈現年輕人「發揮玩的精神，傳遞正能量」。參賽資格為全國高級中等學校、大專校院在學青年（含研究所，科系不拘），本次最高獎項金獎與網路人氣獎由復興商工廣告設計科王磊、陳乙齊、童丞佑等同學獲獎，師生們與有榮焉。

復興商工校長王志誠指出，廣告設計科數位媒體傳播組課程特色主要以短片製作為主，此次競賽「宅後出遊」作品在黃子容老師指導下，由王磊同學擔任導演、拍攝、剪輯，陳乙齊同學負責打光、美術、動畫設計，童丞佑同學擔綱主角演出、作詞、演唱。整部影片運用現代年輕人喜愛的饒舌MV呈現，透過不同的拍攝手法，加上幽默的歌詞，帶有一點復古風格的調色，讓影片在觀看的過程更有吸引力。導演王磊同學為了拍攝此作品我們特別前往知名的地點取景，舉凡淡水沙崙海灘、象山、樂華夜市、西門、三峽老街等等，希望可以帶領觀眾進入出遊歡樂的氛圍，並增加影片的豐富性，發揮玩的精神，推廣疫情後快樂出遊的心情。

指導黃子容老師說明在此次救國團創意短片主題簡章出來後，在前期規劃和音樂創作費盡心思，使製作過程節省更多時間。這次同學們拍攝手法嘗試說唱與畫面節奏穿插，只為了能讓作品激盪出更多火花。而後期製作也是一大工程，從音樂剪輯到字幕的動畫設計，都感受到同學們對於影片創作的熱忱，這次的獎項對同學們在日後的創作之路，無非是莫大的肯定。