新北市30多歲案23384到過的牛肉湯店也趕忙清消。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

新北2名確診個案搭高鐵來台南，高鐵台南站已完成清消。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

全台本土疫情延燒，台南本周以來雖無新增本土病例，但連續2天出現確診者足跡，台南市衛生局公布今天有2名新北市女性個案23384、23398不約而同搭高鐵到台南相關足跡，包含曼都髮型鹽行店、花園夜市、旗哥牛肉湯、太陽牌冰品、三井OUTLET、將軍木棉花道、玉井雙秀園、高鐵台南站樂雅樂餐廳，案23384匡列112位相關接觸者、案23398匡列18人，相關涉足場所已完成清消。

由於2人於可傳染期間曾於台南活動，衛生局提醒，與上述個案足跡重疊或相關的市民，請於31日下午5時30分前、4月1日上午8時至中午12時、下午1時30分至5時30分持身分證至37區衛生所領取家用快篩試劑自我檢測，並配合於領取後24小時內回覆篩檢結果。

衛生局指出，新北市30多歲女性案23384，25日下午自高鐵南港站搭661車次南下，活動範圍包含曼都髮型鹽行店、花園夜市、旗哥牛肉湯、太陽牌冰品，2天於永康區住宿，27日下午自高鐵台南站搭乘830車次北上列車出發前往桃園；29日出現流鼻水、喉嚨痛症狀，採檢後陽性確診，Ct值14.53。

另名新北市70多歲女性個案23398也是25日下午搭高鐵南下，當天傍晚前往三井OUTLET PAR、27日活動範圍包含將軍區木棉花道、玉井區雙秀園、位於高鐵台南站的樂雅樂餐廳，並於27日下午搭乘高鐵北上；29日出現流鼻水、咳嗽、喉嚨癢症狀，30日採檢確診，Ct值13。

清明連假將屆，台南市長黃偉哲說，全台多個縣市都有確診病例，加上人潮南來北往，台南要守住＋0，恐怕也不容易，呼籲市民於清明連假期間落實個人防疫措施、避免出入易接觸不特定對象的場合。他也重申，市府所屬機關單位至4月6日前，應避免出席不必要餐會。