台中市婚宴群聚案延燒，台中市新增1名本土確診個案，西屯區60多歲家庭主婦，30日出現咳嗽、喉嚨痛症狀，並至西屯區小貝果托嬰中心接送雙胞胎孫子，該托嬰中心學生數28人、教職員8人，目前將進行PCR篩檢，校園進行大清消，該托嬰中心通知家長，4月1日起停止收托。

社會局表示，有關於該托嬰中心收托幼兒的同住家人確診新冠肺炎，中心已通知所有家長，31日下班後將全面大清消。依據中央「托嬰中心因應COVID-19防疫管理指引」，目前該托嬰中心沒有確診病例，還不需要停止服務，但為加強防疫，社會局已經請該托嬰中心通知家長，4月1日起起停止收托。

社會局說明，確診個案31日傍晚到該托嬰中心接送幼兒，接送都在門口，沒有入園，全程配戴口罩及手部消毒。確診個案於今天確診，家中幼兒未送托，已經安排PCR，至4月8日前居家隔離。另有1名托育人員與確診個案有接觸，衛生局已通知進行PCR，並要求該托育人員先暫停工作。

社會局表示，該托嬰中心今天上午接到衛生局通知後，已全面清潔消毒，將加強清潔消毒、增加幼兒洗手次數、並增加健康監測次數（體溫監測）。