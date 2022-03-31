宜蘭縣今天（31日）新增3名確診者，全都與桃園舞蹈老師傳播鏈有關，除昨天羅東國中停課到4月8日外，今天縣府宣布凱旋國小停課一班、新生國小低年級6個班停課，將停課到4月9日。

宜蘭縣新增的個案案號分別是案23499、23500、23501，23499是桃園舞蹈教室的工作團隊，該案每周一、五、六在宜蘭的舞蹈教師授課，3月24、25、29在凱旋國小代課，並帶學生到綠博戶外教學，綠博也因此今天休園一天。

案23500是40多位的男性，是羅東國中舞蹈班的家長，因曾開車載女兒到桃園的舞蹈教室加強訓練，期間曾與其他確診者一起進食，後經快篩、PCR確定染疫。

案23501是未滿10歲女童，是新生國小的學生，因舞蹈老師確診，由衛生局通知匡列採檢，結果為陽性確診。

縣府教育處也宣布預防性停課措施，羅東國中是全校停課到4月8日，凱旋國小因是一名外聘老師確診，依規定一個班級停課到4月9日，新生國小一名學生確診，但考量該生有參加兒童節嘉年華活動，慎重起見，該校低年級6個班級停課到4月9日。

教育處呼籲各校，跨校或兼課的外聘老師施打第3劑疫苗，並定期快篩、健康監測避免染疫風險。