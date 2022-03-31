上海市從本周一（28日）開始，以黃浦江為界，採取浦東、浦西「鴛鴦鍋式」分區方式先後實施封控，第一批的浦東封控將在今天午夜結束，第二批的浦西封控，將於4月1日3時至4月5日3時實施。上海市交通委副主任劉斌表示，上海市的大眾運輸系統，包括：地鐵、公車、輪渡、計程車和網約車等，運行做出以下調整：

一、軌道交通

浦西所有軌交站點封站停運；浦東、浦南地區部分線路和站點繼續封站停運，具體停運站點將對外公告；浦東區域其他軌道交通線路將恢復運營。

二、公車

浦西封控區內所有的公車線路（機場線另行安排）停駛；過境浦西的公車線路繞行；開往浦西的公車線路縮線運行。

三、機場線

停運4條：機場二線、四線、五線、九線；縮線運行1條：機場七線由浦東機場縮至龍陽路站；正常運行4條：機場環一線、八線、一線和機場守航夜宵線，其中一線和守航夜宵線不停靠封控區站點。從虹橋機場往浦東機場的乘客，憑當日飛機票或當日到達鐵路客票、持48小時以內核酸陰性證明搭車。

四、計程車和網約車

禁止在封控區行駛及從事營業性經營活動（配發通行證的計程車可在鐵路上海站南廣場、鐵路上海南站北廣場、鐵路上海虹橋站北上客點及虹橋機場T1和T2航站樓的計程車候客站上客，從事至封控區域的運送業務）。各計程車預約調度平台、網約車平台暫停封控區預約業務。

五、道路旅客運輸

省際客運、市內包車在封控區內停運。

六、鐵路

金山鐵路全線停運；上海西站、南翔北站、安亭北站、安亭西站、松江站、松江南站、金山北

站停止上下客。

七、輪渡

黃浦江輪渡、三島客運全線停運。

八、航空、鐵路

航空、鐵路依舊在運行當中。市道路運輸局新開1條機場鐵路串聯專線，途經虹橋樞紐西交通中心、上海南站南廣場、上海站北廣場、浦東東方路濰坊路公交站。該線路雙向行駛，乘客憑當日機票或鐵路客票，且持有48小時以內核陰性證明乘車。

九、應急客運車輛

考慮到「兩場三站」可能出現的客流，準備了一批應急客運車輛，其中公車100輛，客運大巴100輛、出租汽車200輛，將旅客接駁運到鐵路上海站北廣場，再由應急出租汽車點對點疏散。