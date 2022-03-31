1名男網友在《Dcard》詢問女性朋友，選擇交往對象時，會選「妳喜歡的男生?或是很喜歡妳的男生?」網友們深度回應：「年齡層還有價值觀都會影響決定，但真心喜歡一個人的時候，再怎麼告誡對當事人來說，都是心甘情願的」。

原PO因為感情的問題身受其擾，在社群網站《Dcard》徵求女性網友的意見，「如果遇到一個人，雙方三觀都很和，而且很聊得來，但妳沒興趣的男人，和遇見一個很有魅力但對方對妳絲毫不感興趣，但卻莫名心動的男人」，會如何做選擇？

貼文一出引起網友熱烈討論：「我只選喜歡我的」、「越年輕，越重視心動，越成熟，越重視相處」、「我選第一個，比起愛人被愛比較不辛苦吧」、「跟男友是前者，在一起後才開始感到心動而且頻率越來越高，覺得有些人或許是深入了解對方後才會感到心動的」。

也有網友深度回應原PO：「我覺得跟年紀、本身條件也有關係，學生時期講求心動，主動追求自己愛的，現在選愛自己的當然比較輕鬆」、「年齡層還有價值觀都會影響決定，只有不成熟的還是會選後者吧，不然有點經驗了應該都會選前者，比起心動，安穩踏實來得重要，我只想選兩情相悅的關係」、「心裡會希望自己能選前者，也明知道那樣會比較幸福，但遇到了，就會知道後者有多難以割捨，因為真心喜歡一個人的時候，再怎麼告誡都沒辦法把喜歡的感覺除掉，旁人看來很傻，但對當事人來說，都是心甘情願的」。