大台南小黃公車首次進軍海線，七股區再添「藍26」、「藍27」、「藍28」3條路線。(台南市交通局提供／劉秀芬台南傳真)

大台南小黃公車首次進軍海線，七股區再添「藍26」、「藍27」、「藍28」3條路線。(台南市七股區公所提供／劉秀芬台南傳真)

大台南小黃公車首次進軍海線，七股區再添「藍26」、「藍27」、「藍28」3條路線，本次服務的地區，部分並不在主要幹道上，例如佳里榮民之家，以往公車都需特地繞駛，每周只有二、四、六駛2班次，現採用小黃公車取代，可隨時依需求預約班次時間，還可開到大門口載客，榮民伯伯直呼太貼心。

黃偉哲31日親自主持七股區小黃公車通車典禮，「藍26」、「藍27」、「藍28」正式上路，補足過去公共運輸服務不足的缺口，另將軍、北門區的小黃公車也同步試營運，將陸續正式通車。

交通局長王銘德表示，新開通七股區3條新路線，「藍26」由篤加、下廍至佳里，「藍27」由溪南里、埔頂至佳里，「藍28」由佳里榮家、蚶寮至佳里，每條路線每天都有6班固定班次，另可採預約叫車。

七股溪南里里民黃先生表示，村內已經有40年沒有公車，這次開通小黃公車「藍27線」讓鄉親方便外出採買、就醫，也可到佳里站轉乘藍幹線往市區、棕幹線往新營，甚至橘9往高鐵嘉義站，許多鄉親都已躍躍欲試想嘗鮮搭乘。

王銘德說，預約方式均比照所有小黃公車路線，需2人以上共乘，最遲在搭車前1日下午5點前，電話進線或利用「大台南公車APP」內小黃公車專區預約功能，可預約每日早上6點到晚上10點的時段。另預約地點只要站牌距離1公里內均可到府接送。

交通局表示，市府已爭取中央補助經費共1484萬元，除原有白河、楠西、玉井、龍崎、左鎮、大內等共12條路線，加上今日通車的七股「藍26」、「藍27」、「藍28」線，大台南已有15條小黃公車路線提供服務。此外，北門區「藍4」、將軍區「藍14」、「藍15」也於即日起試營運，4月會陸續正式通車。