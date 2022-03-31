宏遠證(6015)2021年營運表現亮麗，每股盈餘（EPS）3.74元創下歷年第三高。面對2022年市場動盪，公司表示將持續強化管控，努力在變動局勢下力爭上游，業務方面持續著重拓展期貨或及複委託業務，並將申請開辦高資產客戶財富管理業務。

宏遠證2021年合併收益26.41億元、年增達1.02倍，創近22年高點，營業利益創12.15億元新高、年增達2.76倍。稅前淨利13.69億元、年增達2.28倍，稅後淨利12.39億元、年增達近1.99倍，每股盈餘（EPS）3.74元，三者均創僅次於2012、1997年的歷史第三高。

宏遠證今（31）日應邀召開線上法說，總經理林禎民表示，去年經紀、自營業務、承銷業務獲利均有成長，特別是自營業務貢獻顯著。其中，經紀及自營業務合計約占收益45％、承銷約10％，獲利占比則以自營業務達50％最高，經紀業務30％、承銷約10％。

宏遠證去年經紀業務成交值跳增75.61％至1.52兆元，期貨成交口數年增38.82％至118萬口、且線上交易比重達98％。股務代理合計122家，包括47家上市櫃及19家興櫃公司，服務股東人數逾210.91萬戶。近2年主辦承銷11件、承銷案件99件。

受國際局勢動盪影響，宏遠證2022年前2月自結合併收益0.51億元、年減達81.9％，稅前虧損0.84億元、稅後虧損0.98億元，每股虧損0.3元。不過，2月在亂流中恢復獲利，稅前淨利0.83億元、稅後淨利0.74億元，每股盈餘0.23元。

林禎民表示，由於俄烏戰爭、通膨、供應鏈等國際局勢動盪，全球央行進入升息循環的調控階段，無論是股市或債市均受到明顯影響。宏遠證今年以來持續強化管控，希望降低持有部位受市場波動影響，將努力在變動局勢下力爭上游。

林禎民指出，宏遠證會審慎應對經營環境改變，在業務端持續開拓，讓公司維持正向發展。發言人廖宏彬表示，今年業務方面著重拓展期貨或及複委託業務，前者已在去年第四季推出專業下單軟體，後者則預計4月推出PC版、5月在APP上推出報價及交易服務。

此外，金管會推動財富管理新方案，2020年允許符合資格的銀行及券商，可申請開辦資產逾1億元的高資產客戶財富管理業務。林禎民表示，宏遠證目前正積極準備相關資料向主管機關申請開辦，預期最快第二季可獲准開辦。