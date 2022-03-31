在所有人都將目光放在汽油價格高漲之際，有分析師警告，柴油推升通膨的力道將超乎想像。

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，因為全球煉油產能下滑，維持全球經濟運作的柴油就已經供不應求。

在俄羅斯遭到國際嚴厲制裁之後，該國對歐洲的燃油出口已經減少，再加上全球爭奪能源供應，導致燃油價格頻頻創下歷史新高。

分析師表示，即使原油和汽油價格下跌，但柴油現貨可能陷入短缺，價格恐將居高不下。柴油價格上漲也將助長通膨壓力。

OPIS全球能源研究部門主管Tom Kloza表示，我已經開始使用「柴油危機」這個詞了，這顯然是一場正在我們眼前發生的危機，我認為除了加州以外，美國其他地方的柴油也將因為短缺而上看6美元。但如果價格過高導致需求下滑，可能會緩解對通膨的影響。

根據美國汽車協會（AAA），雖然全美平均柴油價格為每加侖5.12美元，但加州的平均價格高達6.44美元。

目前紐約的柴油平均價格為每加侖5.34美元，佛州為5.17美元，德州為4.86美元。

自俄羅斯在2月下旬入侵烏克蘭以來，原油價格已經大幅上漲，周三美國期油來到每桶107.82美元美元，在3月早些時候一度站上130.50美元。

Kpler美洲首席石油分析師Matt Smith表示，當你看到原油價格上漲時，其實因為供應問題，柴油價格漲幅已經超過原油。美國的餾分油庫存已經跌至八年低點。

此外，柴油價格漲幅也超過汽油。

根據美國汽車協會的數據，過去一周以來，美國汽油零售價格大致持穩，但柴油價格仍持續上漲，全美平均柴油價格來到每加侖5.12美元，上漲約8美分。

同一期間，全美無鉛汽油平均價格為每加侖4.23美元，較去年同期的每加侖2.86美元上漲1.37美元。相較之下，現在美國柴油價格比較去年同期上漲2.03美元。

對於一輛加滿油要125加侖以上的卡車而言，每次加油多出的這幾百美元可能導致所有貨運產品的價格攀升，包括食品、居家用品和汽車，進而推升所有生活成本。