根據路透社31日調查報告，在全球利空不斷下，日本4到6月的GDP(經濟成長率)可能面臨下修慘況。這些對GDP不好的消息，包括俄烏戰爭持續，全球大宗物資以及能源燃料價格大漲，各國通膨也因此大升等等。

路透社預估，日本4到6月這1季GDP的季增年率僅4.9%，明顯低於2月做出的預估值5.6%。日本第2季景氣復甦腳步可能會慢下去，但也比第1季預估衰退0.3%來得好。2月時曾預估日本本季的GDP，有機會成長0.4%。

T&D資產管理認為，一般來說日本第2季的民眾消費是傳統旺季，但現在當地出現通膨，購買力縮手下，之前被疫情壓抑的買氣就看不見回溫。雖然跟2022年前3個月相比，第2季GDP應可有一定程度的成長，但烏克蘭地緣政治影響，應該不會像當初所想的那樣強勁。

至於GDP在2021財年可望增加2.3%，同時，2022的也可增2.6%。

另外，能源成本居高不下，也讓日圓貶到不能再貶，日圓兌美元匯價貶幅在6%左右，應創下2016年11月迄今單月表現最差。

訝異的是，約6成受訪專家學者認為，只有當日圓貶破130價位時，GDP應該才會開始受到日圓走貶影響，暗示目前日圓還有走弱空間。目前，美元兌日圓在122價位附近。雙面刃之下，日圓疲弱反倒是為日本出口商的業績添加材火。

此調查指出，扣除波動較大的鮮食價格後，核心消費者通膨在2021財年小幅上漲0.1%，2022財年預估大漲1.6%，而到2023財年估將只漲0.8%。表示未來幾個月日本物價漲勢可望加速，85%受訪學者專家認為，日本經濟在未來兩年內，進入衰退的可能性不大或者說極度不可能。