和碩聯合科技前資深副總裁蔡進國26日一早隻身前往新北三峽滿月圓登山，但該日晚間未歸失聯，經家屬報案搜索5天後，於雙溪山附近尋獲蔡進國遺體。據知情人士透露，蔡進國的手機訊號於26日上午11時即消失，但確切消失原因仍待後續釐清。

回顧此案，蔡進國於26日上午一早開車前往滿月圓登山，卻徹夜未歸，家屬於27日凌晨時分前往警局報案，同時在網路張貼尋人啟事，廣求全台民間救難團隊加入搜救行動，搜救行動經74小時後，最終於30日上午11時30分，由新北市消防隊員於雙溪山谷處發現蔡進國的紅色背包，但蔡進國已倒臥在一旁死亡多時。

搜救人員30日尋獲登山失聯的蔡進國，合力將遺體搬運下山。（民眾提供／王揚傑新北傳真）

蔡進國的女兒（灰衣者）30日出面不斷鞠躬致謝，語帶哽咽地說「謝謝大家幫我把爸爸帶回家」場面相當哀戚。（消防局提供）

警消研判，蔡男未按原路線走登山步道，是突然右轉進入人跡罕至的雙溪山，疑是路線不熟迷失方向，加上未攜帶登山裝備，不幸跌落溪谷喪命。此外，據知情人士透露，蔡進國的手機訊號於26日早上11點即消失，但訊號消失原因是否與墜谷相關，或是因入山斷訊，確切原因仍待後續釐清。

法醫31日會同家屬進行遺體相驗，初判蔡是自高處墜落，致命傷為頸椎斷裂，然實際死亡時間需解剖釐清，另因家屬對死因無意見，故不進行解剖，後續將遺體交還家屬處理後事。

據悉，蔡男出發前，曾傳訊告訴家人要從滿月圓的天德街走北三插，繞一圈回到滿月圓森林遊樂區內，全長約15公里，照理說一天內便可下山，且蔡男平常有爬山習慣，攀爬6小時路程不是問題，此次卻失蹤超過1天以上。蔡男女兒因此提出100萬尋人獎金，知名登山網紅「跑山獸」羅培德也加入搜救。