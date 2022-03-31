來台發展多年的日籍女星田中千繪，2008年受大導魏德聖之邀，演出電影《海角七號》女主角爆紅，在台灣擁有廣大粉絲，雖然日本至今疫情仍相當嚴重，但許久沒能回故鄉的田中千繪，日前還是回了趟東京，經常在社群分享當地的風情與景況，昨天她就po出街頭實拍短片，驚訝日本的防疫作為大躍進，甚至有的設備看都沒看過。

田中千繪近期回家鄉看看，不時會在臉書分享當地見聞，昨天她就貼出一段街景實拍，透露近日去了一家位於東京的自助餐廳，竟然有一台不用做任何碰觸就能戴上手套的機器，坦言是第一次看見這種設備。

田中千繪表示，其實日本的疫情還沒有穩定下來，原本以台灣的標準看來比佛系的防疫態度，在她回去日本時已經有很大的不同，「有些地方做的防疫措施做得越來越細膩」，例如她造訪的這家餐廳，因為是自助的關係，要跟其他人共用的如夾子、飲料機等東西比較多，「為了讓客人安心的享受自助餐的樂趣，這家店準備了這麼特別的機器」，田中千繪對此打了100分高評價。

此外，她也分享這趟回東京，可以明顯感受到疫情後的日本社會e化進步快速，直言已世界各地e化的標準來講，日本算是比較慢的國家，疫情前她就有感受到，但這回返鄉完全不同了，例如電子錢包使用率變得普及，速食店能線上點餐，去郵局發現手寫表格不見了，寄東西能透過app操作申請，去迴轉壽司從進去點單到吃飽結帳都不用碰到店員等等，真的進步飛快。

雖說e化社會變得便利許多，但田中千繪覺得，對於爸爸、媽媽那個年齡層來說，反倒是越來越不方便，雖說老一輩也是能透過慢慢學習來習慣，也算是訓練腦袋，「但同時也很希望這個社會再怎麼e化了，還是不要忘記一個平衡狀態和包容心，對每個年齡層的人也都過的舒服自在」。