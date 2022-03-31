前年吳姓女子在汽車旅館勒斃6歲兒子、7歲女兒，新北地方法院一審斥責她有違天理、判處死刑，引發法界及部分藝人的網路論戰，台灣高等法院二審認為有教化可能，改判無期徒刑，吳提上訴、檢未上訴，最高法院駁回，吳女逃過死刑定讞。

2020年2月13日晚上6點多，30歲的單親吳女帶著年幼的子女離家，入住汽車旅館內後，用枕頭壓住子女的臉部及口鼻處，但因對方極力掙扎反抗她才罷手，2天後她外出到商店購得童軍繩1條後，返回汽車旅館內，繼續殺害親生子女。

吳女為了避免子女掙扎，她先將安眠藥搗碎後混入果凍內，讓子女食用後再令上床就寢，等到年幼子女熟睡後，她拿開童軍繩勒住女兒頸部，不顧其掙扎抗拒，甚至加重勒頸之力道，致其因鎮靜安眠藥作用中毒及頸部外壓迫而呼吸道阻塞及窒息死亡。

吳女確認幼女心跳停止後，繼而拿童軍繩勒住6歲兒子的頸部，過程中不顧其掙扎抗拒，甚至加重勒頸之力道，至兒子已無氣息後方始罷手，吳女確認子女都死亡後，傳LINE給前夫「我走了，我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會很孤單」，再吃4顆安眠藥昏睡。

新北地院認為吳女犯行人神共憤且罪無可赦判處死刑，但高院認為她人格、心理固有重大缺失，但沒有泯滅人性之反社會人格，若施以較長刑期使其能徹底悔悟，對她教化使之步入正途亦非不可能，改判無期，吳提上訴，最高法院駁回確定。

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