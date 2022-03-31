有「最美博士」之稱的許藍方，在YouTube頻道暢談性愛、兩性關係與衛教話題爆紅，擁有亮眼外型、清晰口條的她，火速打開知名度，而不吝嗇分享日常的許藍方，日前則在臉書回答網友提問：「如果當初沒考上北醫怎麼辦？」不過就有網友留言「沒有北醫還有王少偉」揶揄，讓許藍方忍不住動怒回應。

許藍方日前在臉書分享人生觀：「如同走鋼索的生活，再怎麼搖搖晃晃終究走在同一條線上」，同時，她也回答網友提問：「如果當初沒考上北醫怎麼辦？」對此，許藍方則說，她不會給自己留後路，這樣才會全力以赴，「就算結果好或壞，那對我來說都已經是盡力了。」

未料卻吸引網友留言：「沒關係沒有北醫還有王少偉」，對此，許藍方也不客氣回應：「我覺得在使用別人名字表達意見之前，在沒確立他人想法之時，旁人是否該學著詢問或尊重當事人意願或者在當事人沒任何表態之前先學著閉嘴呢？」

許藍方質疑對方：「若有人使用您的名字，為您做任何決定和說任何表達您說的話，您做何感想？」認為這已和公眾人物無關，而是個人品德與對人的尊重，許藍方雖然爆氣，不過她也向對方喊話：「若有冒犯或說錯，請提出，本人願為自己的言論致歉；若無，請您在社會進步的同時，也盡可能的相信，我們是『人』」。

許藍方回應全文。（圖／取材自許藍方博士 Dr. Gracie臉書）

王少偉過去因被拍到與「最美性學博士」許藍方約會而爆密戀，兩人緋聞鬧了許久，對此，雙方經紀人都否認，而王少偉和許藍方則都表示，彼此僅是認識中的朋友。