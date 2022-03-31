綜合外媒報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）周四對澳洲議會發表演說，他說俄羅斯必須為「威脅使用核武」負責，俄應該要受更多制裁。而澳洲總理莫里森（Scott Morrison）則批評普丁是莫斯科戰犯。在澤倫斯基演說結束後，澳洲便宣布新制裁，取消俄國最惠國待遇並加徵35%關稅。

CNN報導，澤倫斯基說:「我們國家之間的距離很遠，但俄羅斯人對烏克蘭土地的殘暴行為沒有距離。」

他還說，如果不阻止俄羅斯，將對全球安全產生重大影響，並呼籲各國和企業在戰後投資烏克蘭助其重建。澤倫斯基特別提及黑海港口和城市的發展，以及海軍部門的重建。

據《坎培拉時報》（The Canberra Times）報導，澤倫斯基還表示，俄羅斯威脅要使用核武，這樣的行為應該要被制裁，不能被俄羅斯簡單逃過。

而莫里森則回應說:「我們向你和你的人民表示敬意，更不與莫斯科那個戰犯站在一起。」他表示，澳洲與盟友的制裁行動削弱了俄羅斯。

在演說結束後，澳洲外交貿易部發布聲明說，將對所有從俄羅斯和白俄羅斯進口的商品加徵35%關稅。

文章來源：Volodymyr Zelensky asks Australia for Bushmaster armoured vehicles to fend off Russian invasion of Ukraine
文章來源：Zelensky urges new sanctions against Russia in address to Australian parliament

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新聞稿寫道:「澳洲發布正式通知，撤銷最惠國（MFN）關稅待遇，並對所有從俄羅斯和白俄羅斯進口的商品加徵 35% 關稅。」 聲明稱，澳洲重申支持「烏克蘭的主權和領土完整」，將與盟友密切合作，確保俄羅斯對其行為負責。

澳洲對俄羅斯的制裁已擴大到500多名個人和實體，其中包括80%的俄羅斯銀行，他們還宣布禁止向俄羅斯出口氧化鋁和鋁礦石。據澳洲政府稱，俄羅斯近 20% 的氧化鋁需求依賴澳洲。

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