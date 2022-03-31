瑞龍瀑布高架步道，讓遊客更容易到達。（廖志晃攝）

春茶採收的季節，有如世外桃源。（廖志晃攝）

兒童節連假何處去？瑞龍瀑布氣勢磅礡，有竹山第一美瀑之稱，過去沿途山徑上下起伏，讓長輩視為畏途，縣府興建寬闊平直的高架步道、無障礙設施，讓大人小孩都容易親近；觀瀑平台更可以就近欣賞瀑布之美，直接感受飛瀑產生的豐沛負離子。

竹山鎮瑞龍瀑布位於加走寮溪，瀑布孤懸崖壁直洩而下，水聲隆隆，氣勢十足，搭配周邊青翠的森林景觀，讓人心曠神怡，也是南投縣的著名景點。

從瑞龍吊橋到瀑布的距離不遠，但是，過去部分步道沿著山勢起伏搭建，穿梭在樹林間狹窄蜿蜒，讓行動不便的長輩難以到達，即使是年輕人也覺得行路難；而且，原有的木棧道因位於瀑布及溪流邊，氣候潮溼容易腐爛，溼滑危險影響安全，每年都要編列經費維修。

縣府前年整修瑞龍瀑布旁的觀景平台，但是受限於地形，在觀景平台無法看到瀑布的全貌，飛瀑流泉半遮面，讓人有意猶未盡的感覺。

因此，縣府去年針對瑞龍瀑布周邊遊憩設施，進行全面性改善，從瑞龍吊橋到瀑布間，搭建高架景觀步道，讓遊客暢行無阻，飽覽青山綠水風光；而且在瀑布正前方，興建觀瀑平台，讓遊客在最近的距離，觀賞瑞龍瀑布的雄偉，聽到轟隆作響的磅礡水勢聲，還能感受水花飛濺在皮膚上的沁涼。

目前，時值春茶採收之際，從竹山鎮往瑞龍瀑布途中的山坪頂茶園，茶農正在迎接春茶豐收的季節，雲霧籠罩在青翠的山巔水湄，與茶園間勤奮採茶的農民，交映成脫俗絕美的場景，讓人流連忘返。