新北市長侯友宜去年曾喊話「入境普篩」但未被中央採納，但如今中央卻在基隆進行「類普篩」，被問到會不會覺得中央「雙標」？新北市長侯友宜31日表示，現在疫情來勢洶洶，防疫大家同心齊力，趕快把疫情穩定住，才是當前最重要的事，也是他目前最重要的工作。

新北市副市長劉和然說，中央對於類普篩想要經由示範尋找一個模範，藉此看有無效果，當作以後運用，但中央發的是快篩劑，跟之前所謂普篩精神是否一樣，他們自己都還在研究中，因為學理上並無此名詞，我們也在看中央示範後續情況。

「邊境開放就不可能清零」，侯友宜說，現在入境採檢陽性屢創新高，難免在邊境管控上會比較辛苦，既然邊境要開放，我們就要負起更多更多責任，並呼籲清明連續假期將至，人口移動更易使疫情傳播速度快、爆發更多，千萬不要輕忽，鼓勵大家施打疫苗，另莫忘戴口罩、勤洗手、量體溫，做好個人該做的事，把疫情守住、讓傷害降最低。