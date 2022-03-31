台北廣播電台播音室漏水情況嚴重，台長遭爆料不處理漏水，卻先裝潢自己的辦公室。（台北市議員吳世正研究室提供／張立勳台北傳真）

台北廣播電台長期有漏水問題，北市議員吳世正31日踢爆，新任台長胡紹謙去年8月中上任後，沒有先解決播音室漏水，卻先裝修自己的辦公室，播音室僅用塑膠布接水，一邊漏水員工一邊播音，炮轟胡本末倒置、輕重不分。胡紹謙對此回應，辦公室因消防檢查不符規定拆除整修，播音間漏水要求廠商維修，但廠商作業較慢，有先塗防水漆改善。

北市觀傳局今赴議會教育委員會工作報告，吳世正踢爆，胡紹謙去年8月16日上任後，先裝潢自己的辦公室，卻放任播音室漏水，只拿塑膠布接水讓水流到桶子裡，播音室一邊漏水員工一邊播音，辦公室整修好了，播音室到現在還在漏。

吳世正痛批，胡紹謙最重要的事不做，根本是本末倒置、輕重不分，此外，索資詢問整修哪裡，卻動用關係找好幾個人要他別再問，議員監督官員是法定職權，連資料提供還要動用關係，簡直莫名其妙。

對此，主管的北市觀傳局長劉奕霆回應，資料索取、播音室維護會再督促檢討改進。

胡紹謙說，辦公室因消防檢查不合格，拆除做了維護和粉刷，上任後發現漏水，由於是防震工程保固期間，有要求廠商改善，但廠商作業較慢，即先塗防水漆維護。