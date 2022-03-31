美國聯準會啟動升息後，國際地緣政治局勢發展仍對政策步伐帶來直接的影響，及近期大陸受新冠疫情升溫而實施廣泛封鎖與停工，供應斷鏈的擔憂恐使全球經濟動能下滑，並推動通膨繼續攀升。

渣打銀行認為，「先抗通膨、後穩經濟」戰略已成為全球各國的主要經濟方針，全球經濟今年將朝「軟著陸」方向前進。全球股市仍看好美股，但大陸股市評價面也具吸引力，債市則已逐漸消化升息影響；商品原物料方面，地緣政治等因素將使油價處於高檔，黃金未來12個月則有機會挑戰2200美元；美元則呈現短線偏強的局勢。

渣打銀指出，烏俄衝突延續的時間以及影響層面，仍是現階段全球經濟走向的最大風險。面臨全球經濟放緩、停滯性通膨風險攀升的威脅，主要國家央行改採更為鷹派的貨幣緊縮政策抗通膨。預期美國聯準會年底前還將升息六碼，最快5月啟動縮減資產負債表；歐洲央行的量化寬鬆計畫也預計在第3季結束，最快年底啟動升息。

其進一步分析，美國透過積極升息以打擊通膨將使經濟衰退風險增大；不過，美國疫情解封鬆綁後商業活動、就業復甦穩健，預期可抵消升息產生的衝擊；大陸可能會繼續放寬財政和信貸政策，政策支持「穩增長」；歐洲經貿在地緣衝突中首當其衝，不過，歐盟國家計畫推出新財政支出以達到能源自主以及國防強化，可能部份抵消貨幣緊縮帶來的經濟壓力，預期全球經濟今年將「軟著陸」。

四大投資主軸布局全球股市：

一、逢低布局股票：美股表現依舊可期：雖然企業盈餘成長動能可能會放緩，但與債券等資產相比，股票仍具有相對吸引力。預估美國經濟復甦力道仍舊穩健，且若是地緣風險進一步上升，美元資產還具有「避險」地位，加上美國大型企業在許多關鍵行業的領導地位，美股後市表現依舊可期。

二、聚焦能源、金融、健護醫療產業：國際油價上漲和債券殖利率上升的背景下，美國、歐洲和大陸的能源及金融類股預期將有所表現；此外，歐美健護醫療相關產業標的也建議納入防禦性配置。

三、大陸股票評價面仍具吸引力：大陸逐漸放寬其貨幣政策，預期政府將進一步刺激以實現5.5%的GDP成長目標。在地緣政治風險以及其它主要國家貨幣緊縮的背景下，大陸政策支持和相對低廉的評價顯得有投資價值，可適度納入資產配置。

四、烏俄衝突強化長線投資主題：在地緣政治、油價高漲和能源獨立的緊迫背景下，基礎建設與綠色投資、電動車和水資源短缺將成為關鍵投資領域；同時，烏俄衝突凸顯出網路攻擊可能加劇對於資安的需求，支持網路連線和數據保護的進一步強化，讓通訊技術更廣泛地滲透到各行各業，也將網路安全、物聯網(IoT)、5G納入長線主題投資的標的中。