婦幼節即將來臨，在台灣兒童、婦女權益備受重視。根據富達國際《2022年全球女性投資理財調查》顯示，逾七成（72％）台灣女性認為自己經濟獨立，比例為所有調查地區中最高，且持有為孩子儲蓄的帳戶的比例也高達五成（50％），全球居冠。

富達國際表示，根據富達國際《2022年全球女性投資理財調查》顯示，過去一年有33％台灣女性收入受疫情衝擊而減少，超過一半以上的女性以減少治裝費及度假來節省開支，僅有10％女性為此選擇減少孩子的出遊。 此外，受訪台灣女性擁有的投資理財帳戶中，活存（83％）、定存（66％）、孩子儲蓄帳戶（50％）排名前三。其中，台灣女性擁有為孩子儲蓄帳戶的比例高達五成，不僅高於男性（45％），更是所有參與調查地區中比例最高，顯示台灣女性在理財方面不只考量自身需求，尤其重視為孩子的未來超前部署。

富達調查顯示，「退休後有能力照顧自己」是幾乎所有受訪台灣女性（96％）的首要人生目標，然而，將近一半受訪女性（47％）認為退休後無法擁有期望的生活基金，並且認同透過提高薪資（52％）和學習投資理財（41％），是最有助於達成經濟獨立的方法。此外，台灣女性在進行投資同時也具有責任感，69％認為投資人為社會的永續性負責是重要的，56％期望可以透過投資為世界帶來正面的發展。

富達投信基金經理人夏苔耘表示，多重數據顯示女性以家庭為重、以孩子優先的天性。然而，女性在薪資水準上普遍處於弱勢，再加上投資理財態度的保守，若單以儲蓄作為理財手法，恐不及通膨及物價飆漲，使得女性與退休儲蓄目標的距離更難以拉近。積極的財務規劃和長期投資可說是協助女性實現經濟獨立的重要一環，鼓勵女性可以勇敢地踏出這一步，並適時尋求專業建議。