勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所31日舉辦「Morning Pitch Asia: Smart Manufacturing」，以「亞太軸心」（Tilt to Asia），首度加入「Morning Pitch Asia創新開放平台」，精選五家新創企業代表，聚焦智慧製造應用情境，幫助新創企業加速找到出資人取得資金，以達到產業鏈垂直、水平數位化及智慧化，共創企業、出資人、平台等三方贏面。

勤業眾信聯合會計師事務所新創事業服務團隊負責人張鼎聲指出，今年首度參與勤業眾信Morning Pitch Asia智慧製造新創企業有五家，包括伊斯酷軟體科技股份有限公司（IsCoolLab Co., Ltd）、谷林運算股份有限公司（GoodLinker Co., Ltd.）、百威雷科技有限公司（Power Arena Ltd.）、偲倢科技股份有限公司（Smasoft Technology Inc.）、智慧貼紙股份有限公司（Smart Tag Inc.）。

伊斯酷軟體公司為提供各產業智慧流程自動化的創新解決方案，開發智慧流程自動化軟體 Industrial RPA，處理單調、繁瑣且重複性的工作，幫助全球企業做更好的人力配置，大幅提升生產力與競爭力。

谷林公司（GoodLinker）則是幫企業雲端戰情室提供一站式服務，滿足製造業產線數位化需求，助企業達到無紙化自動數值記錄，並提供手機APP讓使用者隨時隨地都能關注生產狀況，有異常狀況發生時，管理者能立即收到通知，增加管理效率。

百威雷科技公司為電腦視覺平台，致力於深度學習技術以及透過自行開發的核心演算法，解決方案適用於多種製造行業，如電子組裝廠、鞋業、車業、半導體設備零組件廠、PCB生產線等，讓工廠快速辨識出瓶頸、強化標準作業程序的執行及品質控管。

偲倢科技公司以AI結合自動光學檢查（AOI）核心技術，為智慧製造工廠打造從工廠地端工作站的控制技術（OT），延伸到雲端數據資訊技術（IT）的軟體工具，將各項功能標準化、模組化，並提供圖像化介面讓使用者輕鬆上手，為客戶帶來可預期效益的關鍵價值。

智慧貼紙公司提供企業整體解決方案，由軟性電路板黏貼至機器表面，進行多點位資料蒐集，再串接至客戶端系統、上傳雲端數據中心，藉由機器學習及數據模型進行分析，並預測機器的運作模式，為各產業提供工業4.0與機器無痛升級方案。

2021年伴隨新創陸續IPO、成功為產業轉型賦能等，政府、企業或專責的創投機構紛紛藉由不同的資金投入方式，台灣企業亦加大力度並以多元的模式踴躍與新創合作，支持產業創新動能。

張鼎聲表示，全球產業供應鏈秩序、貨幣政策走向及市場表現，帶動環境快速變化、挑戰傳統投資框架。

此外，低利率環境不斷拉長，全球投資金額屢創新高，推動新創投資環境的蓬勃發展。根據CB Insights《State of Venture》報告，2021年全球新創投資募資總額以6,210億美元創下新高；在案件數量方面，亞洲地區以12,485件、占比36％，首度超越美國，顯見亞太新創動能。

張鼎聲認為，數位轉型已成各產業必備目標，這也讓新創併購興起，2021年合併與收購（M&A）出場創新高，突破一萬件，較去年成長58％，其IPO（上市櫃）及SPAC（借殼上市）等出場模式亦突破新高。

依照統計，2021年全球CVC數量增長至221家，約成長53％；在亞洲地區新創獲得CVC投資的交易數量成長近39％，整體金額達498億，成長150％，其中，中國大陸、印度及以色列的投資金額與同期相比超過二倍。張鼎聲指出，亞洲地區的企業正積極布局新創，期望為自身企業帶來新的成長動能。

張鼎聲表示，國際化已成為競逐市場的重要關鍵，2021年的上市熱潮突顯台灣新創在技術、人才已具備接軌國際的能力；且多數台灣新創企業在營運初期已有進入海外市場的企圖心與認知，從營運模式、思維朝向國際接軌。

在全球數位轉型加速的環境下，透過新型技術、更有效率的方式解決既有問題，資安、B2B、5G通訊軟體應用等服務，為台灣新創發展優勢領域，有助於台灣新創企業成為國際投資人關注焦點。

勤業眾信「Morning Pitch」平台為財會、稅務、顧問服務等跨部門新創事業服務團隊所組成，致力以全方位模式協助新創企業成長茁壯，挖掘具潛力創業新星，串聯大型企業夥伴共同探討創新科技、鼓勵跨界合作。自2018年至今，已舉辦近30場交流活動，達150家新創企業參與並深獲逾500家大型企業、創投關注並加入平台。

今年為擴大跨境合作交流機會，由最早施行「Morning Pitch」平台的日本帶領Deloitte亞太會員所，共同推出「Morning Pitch Asia創新開放平台」。Deloitte日本創新投資事業於2010年成立，服務範疇涵蓋輔導新創企業、擔任大型企業創新諮詢顧問，以及協助政府機構執行與規劃創新專案。期望藉由跨境的資源彙總，整合日本、台灣、印度及新加坡在地新創企業，協助新創企業落地發展與商機拓展，共創深厚影響力。