前 SMAP 成員草彅剛在電影《午夜天鵝》中首度挑戰跨性別角色，即使身為前偶像團體成員，但草彅剛戴上假髮、畫上濃妝、甚至穿上假乳，打扮妖豔的在夜店表演變裝版天鵝湖，並收留愛跳芭蕾舞但遭遇家暴的外甥女，用愛支持外甥女的夢想，證明母愛不分性別。電影引起極大的討論與迴響。

跨性別已不再是個禁忌的話題，每年的3月31日為國際跨性別現身日 （ International Transgender Day of Visibility ），是專門慶祝跨性別者，提高全球關注跨性別者面臨歧視之意識的節日。隨著時代觀念愈來愈新穎，隆乳也不再只是女性的需求，許多男性也會希望藉由隆乳手術，成為全新的自己。

而男性隆乳須要特別注意哪些問題？台灣整型權威法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，因男性體脂肪較少，如果選擇的是自體脂肪隆乳，男性的脂肪會比女性更容易被身體吸收，術後效果有限，因此比較適合放入假體的隆乳方式。

目前最夯的液態矽膠「魔滴隆乳」，是能根據地心引力變化的假體，植入物直立時有水滴狀的效果，躺下又能隨地心引力自然撐開，恢復到圓盤狀，比較均勻。

且魔滴的「奈米級」絨毛面，可以與組織更緊密的貼合，可減少莢膜攣縮的狀況，因男性肌肉含量多，術後按摩難度高，魔滴表面細緻的顆粒，提高了身體相容性，不需按摩可以自然適應。

邱浚彥提醒，現在醫美技術日新月異，針對男性與女性的身體結構差異，可以在植入物材質大小與刀口選擇上仔細評估，加上越來越多人關注性別認同議題，男性想要擁有Q彈美胸絕非難事，建議民眾術前做好功課，術後照護好傷口，並保持作息正常、戒掉菸酒，避免傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫。