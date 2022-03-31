俄烏戰火持續，即使西方國家陸續對俄羅斯祭出制裁，但該國總統普丁似乎仍老神在在，尤其針對禁運俄油一事，俄國祭出超低價吸引其他買家，據美國財經媒體透露，俄國向印度提供的原油，每桶折價高達35美元（折合約台幣1000元），折扣油魅力恐怕難擋。

美國財經媒體報導，俄國向印度提供便宜石油，照戰前折價每桶35美元，尤其自俄烏開戰以來，布倫特原油價格已上漲約10美元，意味著印度獲得的折扣更多。知情人士透露，俄國希望印度按照今年的合約至少採購1500萬桶，且雙方正就此條件展開協商。

有報導指出，最近1個月印度至少購買了1300萬桶俄羅斯石油，相比之下，2021年全年總購買量接近 1600萬桶。標普全球副主席耶金日前警告，印度不會是唯一的制裁破口，更暗指大陸很可能是下一個跟進購買折價油的國家。

美國官員透露，美國並不反對印度購買打折的俄國石油，但是不能大買，也要在符合國際制裁的條件下購買，否則將面臨「巨大風險」。

知情人士透露，美國總統拜登為因應俄烏戰爭後原油價格飆漲和供應短缺的問題，目前正在考慮，未來數個月每天從美國戰略儲油釋出約100萬桶石油，總量可能達1.8億桶。國際油價今天開盤應聲崩跌，西德州原油5月期貨盤中大跌5%，報每桶102.4美元，布蘭特原油5月期貨重挫4%報每桶108.74美元。