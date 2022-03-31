台北市31日新增8例個案，分布於中山區、松山區、中正區、士林區等。其中許多人關心的政大足跡、文山區某大學確診案，北市府也做出進一步說明，衛生局主任秘書邱秀儀表示，目前「還是有不明感染源的線」，要注意自我監測，不舒服或足跡重疊應主動採檢。

北市31日新增的8例分布區域如下，中山區1例、松山區1例、大安區1例、萬華區1例、士林區1例、內湖區1例以及中正區2例。

邱秀儀指出，中山區20多歲男性（案23373）是中山區20多歲男性，為先前案例的同住家人，3月28日開始居家隔離，30日驗出陽性，Ct值22。松山區50多歲女性（案23374）也是先前案例接觸者，3月18日出現喉嚨痛症狀，30日去確診陽性，Ct值16，已匡列7人居家隔離，等待篩檢結果中。

大安區30多歲男性（案23389）與新北案例足跡重疊，30日就醫驗出陽性，Ct值17。萬華區40多歲男性（案23390）則是台中婚宴接觸者，30日篩檢陽性，Ct值29，匡列3人居家隔離中，2個小孩皆一採陰性。

中山區2例（案23496、案23497）是案23180的同住家人，30日被匡列隔離，採檢後確認陽性。內湖區30多歲女性（案23498）也是台中婚宴接觸者，目前正在疫調中。士林區案23495也同樣疫調匡列中。

此外，台北市本土個案23180、23266、23267、23268合計匡列103人居家隔離，23人陰性、80人採檢中，並擴大採檢159人，其中48人陰性、111人檢驗中。

不少人關注的案23275就讀文山區某大學，目前校園已進行環境清消，並匡列168名師生居家隔離，另外擴大採檢71人，等候篩檢報告中。