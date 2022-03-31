女星夏如芝過去是天王周杰倫多部MV的御用女主角，之後也拍了不少戲劇作品，2020年和演員張捷登記結婚，同年生下女兒「小芝麻」，夫妻倆也開始經營YouTube頻道，分享日常生活；最近夏如芝和張捷大方公開剛入行薪水，她拍第一部MV僅有2、3千元收入低到嚇人，忍不住吐心聲做演員「蠻慘的」。

日前夏如芝先生張捷在臉書分享影片，解惑許多人一直好奇的「藝人好賺嗎？」兩人先後透露一開始踏入演藝圈的片酬，張捷從一集幾千元到後來可能有幾萬元；而夏如芝昔日曾是「J女郎」，拍過周杰倫〈髮如雪〉、〈青花瓷〉和〈千里之外〉等MV，但她自曝第一部MV孫燕姿〈我要的幸福〉，實際拿到只有2、3千元。

最近夏如芝和張捷大方公開剛入行薪水，她拍第一部MV僅有2、3千元收入低到嚇人，忍不住吐心聲做演員「蠻慘的」。(圖/ 摘自張捷臉書)

夫妻倆也透露他們的想法，演員在有經驗的累積後，確實可以賺得比一般人高，但說出一個關鍵「那都是有工作的時候」，因為也有可能一年才一個工作，甚至連演戲的機會都沒有，「那就真的蠻慘的」；最後也強調各行各業都辛苦，不忘祝福粉絲都能在自己領域發光發熱。

網友也在底下留言肯定兩人在演藝圈的好表現，「芝芝真的是很吃苦耐勞的正妹」、「各行各業都辛苦，堅持才是最重要的」、「芝芝青花瓷MV最美」、「希望有機會看到你們一起演戲」、「原來這麼難賺，太辛苦了」。