國道上日前有2輛車玩命上演互相插隊，被後方駕駛拍下發文。（圖取自臉書翻轉台灣交通違規交流社團）

有民眾日前在臉書社團翻轉台灣交通違規交流社團，PO文寫下國道上有2車不斷互切車道，險象環生的「玩命」過程，對此國道公路警察局指出，將循線聯絡PO文者請其提供原始檔案，依法製單舉發。

國道公路警察局表示，30日有民眾在社群媒體發文，有2輛車行駛國道2號西向往八德方向，途中見到休旅車與小貨車擠來擠去，任意變換車道，想要插隊到對方前面，2車互不相讓，甚至還跨越槽化線併排在車道上，相當危險。

國道公路警察局說，經查影片地點在國道2號西向19公里處，經檢視影片，過程中2車駕駛人共同違反道路交通管理處罰條例第43條第1項1款，在道路上以其他危險方式駕車，可處新台幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰及吊扣汽車牌照6個月，並應接受道路安全講習，將循線聯絡PO文者請其提供原始檔案，依法製單舉發。

有鑑於惡意逼車往往造成自身及其他用路人生命、財產極大危害，也有可能造成交通事故，呼籲用路人，若遇到惡意逼車的情形，勿與對方起衝突，可在事後將行車紀錄器影像，上傳到國道公路警察局線上檢舉交通違規專區，以維護交通秩序，該行為也涉嫌違反公共危險罪，「一時耍帥，多人受害」，呼籲駕駛人遵守法規。