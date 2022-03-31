台中市府31日下午召開防疫記者會，衛生局指出，26日在「台中國家歌劇院5樓VVG餐廳-自助式婚宴」舉行，參加婚宴的賓客，已掌握確診者中有3人在台中住宿，台中市新增1名本土確診個案，是西屯區60多歲家庭主婦，經疫調確認為是「婚宴群聚案」其中1案，

衛生局表示，因VVG婚宴餐廳未確實落實實聯制，手寫實聯制資料中有許多參與者無聯繫方式，導致聯繫及匡列採檢耗時，影響疫情防治，衛生局將針對業者未落實實聯制部分，依《傳染病防治法》第70條第1項裁處1萬5千元罰鍰。

另市府掌握婚宴確診者中有3人在台中住宿，分別在林酒店（案23277）、台中鳥日子飯店（案23266、案23268），市府已要求休業1天落實清消，確診者入住房間靜置3天後清消，經觀旅局複查後才能開業。

承億文旅台中鳥日子指出，31日起進行自發性閉館消毒作業，預計4月1日中午12：30恢復正常營運。原訂31日入住約20組旅客，業者將提供延期或取消服務。