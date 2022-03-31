台東縣原住民部落大學揭牌成立校本部。（蔡旻妤攝）

台東縣原住民部落大學揭牌成立校本部。（蔡旻妤攝）

台東縣原住民部落大學揭牌成立校本部。（蔡旻妤攝）

台東縣原住民部落大學揭牌成立校本部。（蔡旻妤攝）

台東縣原住民部落大學揭牌成立校本部。（蔡旻妤攝）

邁入第21年的台東縣原住民族部落大學31日上午在原住民族文化創意產業聚落成立部落大學「校本部」暨開學典禮活動，並由縣長饒慶鈴頒發林賢華等校本部或各分校講師聘書。校本部將整合各區域特色辦學，大力推動原住民終身教育，以及原住民文創產業發展。

台東部落大學過去委託空中大學承辦，連續6年獲得原民會評量甲等，辦學成果豐碩，今年首次由台東縣府自辦部落大學，並在成立校本部，加上縱谷、東海岸、南迴及蘭嶼分校，建立5大學習中心，串聯部落資源辦理各類文化產業課程。

其中卑南族傳統刺繡工藝師林賢華擔任部落大學講師已有6年。她說，現今資訊時代大家各忙各的，傳統農閒時大家相聚做手工藝景象已不復見，她感謝部落大學課程能讓部落族人或非族人在固定的時間一同學習傳統工藝，同時讓更多人認識卑南族傳統文化。

饒慶鈴表示，今年度縣府加碼增列經費，大幅提高部大講師及助教鍾點費，也增加課程與行政人力支援，一開放課程提案就獲得熱烈回響，錄取的課程都是精選中的精選。

縣府原民處副處長霓卡表示，今年度除了運用部大既有資源外，也將彈性整合部落資源及縣府相關計畫，並結合TTICC的設備與人才，以傳統文化元素與精神為基礎，營造保存傳統工藝與發展新創工藝、藝術設計的學習環境，進而推動原民文創設計產業的發展，也使得原住民終生教育更加完善。

今年縣府除了向原民會申請57門課程以外，另加碼辦理13門課程，共計開設70門課程，目前有48門課程正進行招生中，包括產業發展、語言文化及社群及實用等各項領域，有些課程也已經額滿，歡迎對課程有興趣的族人朋友可踴躍洽詢及報名參加，相關訊息請上台東縣原住民族部落大學官方網站（https：／／www.tbc.cip.gov.tw／taitung／home）最新消息查詢。