美國、台灣相繼啟動升息循環，銀行大吃補。中信金控31日舉辦2021年第四季法說會，中信金控總經理吳一揆、中信金財務長暨發言人邱雅玲共同主持，邱雅玲指出，中信內部預估2022年美國聯準會將升息七碼、台灣升息2.5碼，對中信銀全年NIM影響達7個基準點，淨利息收益將達30至35億元，有利銀行獲利。

吳一揆則認為，銀行股的升息利多可延續到2023年。由於銀行股受惠美國、台灣利率上調，預估2022年美國升七碼、從1.75％拉高至2％，2023年可能再升四碼至3％，所以升息利多至少會到2023年，對銀行股的正面因素可拉長到2023年，投資人可關注好的高殖利率股。

邱雅玲進一步分析，台幣每升一碼，以完整12個月對中信銀NIM的影響為6基準點、淨利息收入可增加26億元，而美元升一碼，以完整12個月對中信銀NIM的影響為1個基準點，淨利息收入增加4億新台幣，所以在「美元升七碼、台幣升2.5碼」的前提下，對中信銀全年NIM影響為7點、淨利息收益為30至35億元，有利銀行。

對景氣預估，邱雅玲指出，中信內部預估2022年台灣GDP可保四，全年為4％。雖然俄烏戰爭讓全球經濟成長趨緩，影響台灣出口，但整體還是穩健的，且疫情讓去年國內民間消費基期低，今年會是成長狀況經濟主要動能之一，另外，全球供應鏈重組，投資需求正面，半導體需求強勁，主要廠商增加投資，出口放慢但還是正的貢獻，但GDP保四最大的變數是「輸入性通膨」，若惡化到讓實質購買力下降，就會影響消費力。

中信金預估的通膨也高於央行預估。邱雅玲指出，中信預估台灣通膨率2022年全年在2.4％，超過央行預估的2％。對利率的預估是今年會升二碼半，為了對抗輸入性通膨、預防房價資產膨脹。匯率上，中信內部看匯率新台幣兌美元將在27.5～28.8間震盪。