內政部發布第4季全國及6都房價負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為37.83％，較上季上升0.93％，較2020年同季上升1.02％，變動幅度穩定，房價負擔能力維持「略低」等級。另外，本季全國房價所得比為9.46倍，較上季上升0.22，較109年同季上升0.26。

儘管房價上升、五大銀行購屋利率有所提升，導致房貸金額增加，但同期中位數家庭可支配所得也上升0.04％，使得全國房貸負擔率較上季微幅上升0.93％。其中台北市和新北市的房價負擔能力，仍屬過低等級。

內政部說明，房貸負擔率簡單來說就是房貸占家庭收入的比例，統計上以設定中位數所得的家庭，在購貸市場中位數房價房屋時，計算其每月支付房貸金額占可支配所得金額的比率。一般而言，房貸負擔率如果在3成以內，代表可「合理」負擔房價，但負擔率越高，則代表家庭可以負擔房價的能力越低。

本季中位數房價雖較上季上升2.50％，五大銀行購屋貸款利率於12月也略升至1.355％，支付房貸金額增加，但因為中位數家庭可支配所得同時也上升0.04％，使得全國房貸負擔率較上季微幅上升0.93％。

6都房貸負擔率部分，台北市及新北市房貸負擔率為65.09％及50.02％，較上季上升1.74％及1.56％，房價負擔能力屬於「過低」等級；台中市為43.50％，較上季上升2.40％，房價負擔能力屬於「偏低」等級；台南市、高雄市及桃園市則分別為35.99％、34.07％及31.76％，較上季上升2.88％、2.85％及0.68％，均屬於房價負擔能力「略低」等級。其中本季新北市房價負擔能力等級由「偏低」下降至「過低」等級，其餘5都維持不變。

其他縣市房價負擔能力部分，屬於「可合理負擔」等級有雲林縣、嘉義縣、屏東縣、基隆市及嘉義市等5縣市；「略低」等級有宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、新竹市等9個縣市。

內政部提醒，購屋貸款為長期支出負擔，雖然目前房貸利率處於較低水準，但中央銀行已說明今（111）年貨幣政策將朝緊縮方向調整，並於今年3月18日起啟動升息0.25個百分點，民眾在購屋時須更審慎評估未來貸款負擔。