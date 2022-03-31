內政部發布2021年第4季全國及6都住宅價格指數，本季全國住宅價格指數為117.50，再度改寫2012年發布住宅價格指數以來的新高，與上季比較上升2.32％，較2020年同季上升8.62％。

主要因國內經濟持續成長，金融面仍維持貨幣寬鬆及低利率，加上市場預期通膨心理及預售屋市場價格推升影響，使得本季住宅價格指數持續上升。

6都住宅價格指數，以桃園市、高雄市、台南市、台中市較上季上升幅度較大，分別為3.26％、3.06％、2.89％、2.70％；新北市及台北市則上升1.62％及0.90％。

內政部說明，本季主要交易區域仍位於新開發或具重大投資建設的地區，其中桃園市主要集中於中正藝文特區、八德區及桃園高鐵特區；高雄市為鼓山區的高雄美術館特區、凹子底(農16)區段徵收區、楠梓區、新興區及前金區；台南市為永康區、東區、中西區及安平區五期重劃區；台中市則集中於西屯區逢甲商圈週遭、北屯區及北區交界處的捷運綠線四維國小站至文心中清站沿線週遭、東區以及南區。

依行政院主計總處初步統計，2021年第4季經濟成長率為4.86％，仍維持成長情況。整體貨幣金融維持寬鬆環境，五大銀行購屋貸款利率雖由歷史低點微升，但仍維持在1.355％相對較低水準，投入房市資金持續增加。此外，在預期通膨及預售屋市場價格上漲因素影響下，推升本季住宅價格指數持續上升。

內政部表示，為健全房市發展，控管金融機構不動產授信風險，中央銀行在去年12月已推出第4波選擇性信用管制，金管會亦同時提出對銀行、票券金融公司的不動產保證業務控管措施，將可降低投入房市資金動能。內政部在去年12月亦提出平均地權條例修法草案，預期修法後將能有效遏止不動產市場交易炒作，有助於市場理性穩健發展。