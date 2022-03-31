台北大巨蛋力拚年底營運，議員許淑華質疑，大巨蛋總共5棟，有商場、影城、飯店，其他4棟先申請使用執照營運，柯市府指出，依法確實可分開申請使照，但依照契約規定，蛋體營運後附屬設施才能營運。

許淑華於議會質詢時指出，遠雄向市府求償高達21億851萬， 市府打官資花了1676萬，卡蛋了將近7年，已經先燒1600多萬，後面還有求償要處理，是全民埋單。

法務局長袁秀慧表示，在行政法院針對停工部分，北市已經勝訴定讞，法院認為停工有理由，國賠訴訟縱使有討論空間，金額不到22億，不敢說沒有求償空間，若訴求費用要繳，是公費處理，會全力在法院捍衛本府的權利。

許淑華質疑，市長柯文哲在2019年說要超額利潤，副市長黃珊珊又稱在2021年9月處理好議約，再來又說，大巨蛋不只要超額分配，還要跟永雄爭議營運權利金，2021月10月又說年底達成共識，今年3月18日又說大巨蛋會在年底完成議約，結果3月25日柯文哲說遠雄沒有義務配合大巨蛋超額利潤，「莊肖維」！

秘書長陳志銘說明，市長講的比較精簡，按照舊的契約確實沒有義務，舊的契約確實沒有這一條，但重新議約一定會要求，遠雄財務計畫書今年才送進來，現在在算百分比，重新議約權利金一定要的，他承諾不可能零權利金、超額利潤一定會有，兩個條件都會拿到，「市府有堅持才議約這麼久」，強調「沒有轉彎、我敢保證」。

許淑華表示，大巨蛋總共5棟，有商場、影城、飯店、巨蛋棟等，市長講的是巨蛋，旁邊4棟使用執照可以切割處理嗎？大巨蛋卡在那裡，其他4棟都可以發使照？從頭到尾都在規避。建管處坦言，核發使用執照是依照建築物部分使用執照辦法，要符合條件，目前沒有提出申請。

許淑華質疑，辦公大樓、飯店只要提出使照申請，仍可依法申請；袁秀慧補充，與遠雄簽的契約已經約定，主建物營運後，附屬建物營運才能開始，意即大巨蛋可以營運後，附屬設施才能營運，「他可以申請，但是依契約不能營運」有寫在契約裡，會提醒建管處。