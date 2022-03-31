新北市中和區南山路簡易都更案近日完工，原為21棟2層樓加強磚造建築物，更新後成為地上15層地下4層的鋼筋混凝土構造建築物，同時預留4公尺人行步道及綠帶空間，提升當地生活品質。城鄉局表示，即日起申請簡易都更者容積獎勵上限提高至30％，盼藉此提高民眾誘因。

南山路簡易都更案面積約1400平方公尺，位於捷運中和景安站300公尺範圍內，因鄰近捷運站，常有機車騎士占用騎樓停車，且屋齡老化造成房屋窳漏破損，居住環境及機能早已不符需求，2016年台南大地震後居民向市府申請房屋健檢專案辦理耐震評估。

經評估建議拆除重建，其中一名地主有建築背景，且參與市府培訓取得都市更新推動師資格，他整合各地主並主動召開會議討論後，達成共識於2017年申請「簡易都更」，全新大樓於今年3月完工，改善居住機能也解決占用問題，更增加耐震結構安全，讓住戶們可以永續傳承、安心回家。

城鄉局表示，市府為協助危險建物重建，提出多元都更等方案，即使未作任何鑑定或評估的房屋也是市府協助的對象，若符合30年以上老舊建物不限定合法或非合法建物，面積達基地面積一半以上即可提出簡易都更申請。

住戶免花費可觀的鑑定費用並更簡化申請程序，且為增加重建誘因，於今年3月18日起更配合「都市計畫法新北市施行細則」修法，獎勵上限由20％提高至30％，盼誘因的提高民眾能有更多元、更簡易的選擇，讓小基地也享有大改造的機會。