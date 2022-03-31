現代人工作壓力大，沒時間運動，加上吃飯不規律，經常出現水腫狀態。對此，中醫師表示，組織間隙積聚過多的體液時，就會形成水腫，飲食上，雞蛋、咖啡及生薑都有改善水腫的功效。

中醫師劉善如在臉書粉專PO文指出，水腫一般又分為全身性水腫及局部水腫，前者主要與身體器官功能衰退、內分泌失調或營養攝取不足有關，例如腎源性水腫、營養不良性水腫、垂體前葉功能減退症等。至於局部性水腫，主要與局部淋巴及靜脈阻塞有關，像是血栓性靜脈炎、下肢靜脈曲張、腮性炎、癌症手術後等。

劉善如指出，身體的水液運行與中醫指的肺、脾、腎、膀胱關係密切，涉及人體的呼吸系統、發汗功能、消化系統以及排泄功能，當這些臓腑虛弱，就會影響身體代謝，引發水腫。

而中醫根據水腫及伴隨症狀，分為陰水與陽水兩大類。陽水與外部環境因素干擾有關，多因感受風邪、濕邪所致，發病較急，多為上半身浮腫，按之即起，治療以袪邪利水為主。陰水則與身體狀態息息相關，多因脾、肺、腎功能虛弱所致，發病較慢，多數是下半身浮腫，按之凹陷，治療以溫陽益氣、健脾助運為主。

劉善如表示，從現代營養成份角度看，雞蛋含有豐富蛋白質，可補充血管中的蛋白質，維持正常的「膠體滲透壓」，以防止過多的水液移離血管；咖啡含有咖啡因，可抑制抗利尿激素發揮作用，而達到利尿作用，在身體有足夠水份之下，有助排走過多的鈉離子；而生薑的薑辣素、薑烯酚能促使血管擴張、汗腺分泌，透過排汗以改善水腫的作用。

劉善如提醒，除了飲食控制之外，運動也可以讓淋巴的水液回流加快，有效改善水腫問題。