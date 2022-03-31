2年期與10年期債券利率倒掛，是否是經濟與資本市場變盤前兆？中信金控總經理吳一揆31日以三點反駁，歷史上至少八次利率倒掛，但未必是衰退前兆，美國聯準會對通膨掌控極佳，倒掛短期內就會結束；二是升息會持續到2023年，美利率上看3％，對銀行股正面影響將至少持續到明年，三是台股本益比仍低，應會穩定成長、站上1萬8千點。

吳一揆表示，台灣50指數中許多優質股票現金殖利率都有4％以上，如中信金今年要配發1.25元現金股利，以31日收盤價29.4元計算，現金殖利率4.25％，若投資人從31日持續持有到8月現金股利發放，年化收益率將達12％，目前台股本益比僅15左右，吳一揆認為台股應會持續穩定向上，且好的股票不止現金殖利率4％以上，且有望能迅速填息。

中信金子公司台灣人壽亦強調，會伺機布局高殖利率股票及產業前景看好的個股，今年首季亦已逢低進場，去年底台壽帳上股票有未實現利益逾百億元，目前依舊是正數。

2年期及10年期債券殖利率超過長年期債券，市場擔心是經濟衰退及資本市場反轉的前兆。但吳一揆表示，歷史上至少出現過八次利率倒掛，但是否一定是衰退的前兆，他強調：「還是不一定！」

吳一揆分析，這次利率倒掛，是從2020年疫情開始，全球央行大幅撒錢，現在經濟復甦情況下才開始慢慢收回資金，所以無法依單一經濟邏輯，就說2年到10年期債券利率倒掛，就代表經濟可能開始衰退，主要是美國聯準會（ Fed）很早就開始不斷回購債券，也是影響長期利率偏低的指標，FED更關注18個月後的3個月利率，而2到10年債券的利率，與遠期短期利率走勢不一致，會造成市場比較混亂的預期。

吳一揆表示目前看來FED對市場掌握度不錯、5月及6月會分別升息二次，現在利率倒掛可能是大家對通膨的擔心，認為2年或10年利率不盡然可彌補通膨後的實質利率，因此對2到10年的債券拋售比較積極，造成利率反彈，但中信金評估整體來看Fed對通膨掌握很好，利率倒掛情況相信不久後就會修正。

中信金一再強調升息有助銀行股提高利息收益，美國今年可能升息7碼、台灣則是2.5碼，吳一揆表示，美國明年仍預估有4碼升息幅度，今年升7碼，年底利率應是1.75~2％，明年升4碼，也許就看到3％，升息會延續到2023年，對銀行影響會正面一直拉到2023年，因此希望股市能繼續穩定增長站上1萬8，而好的殖利率股票，投資人都可關注。