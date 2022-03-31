因應國家先進半導體S廊帶擘劃，國際大廠陸續進駐高雄，創造高市就業機會，衍生企業員工居住需求，高市府領先全國，首創企業安家住宅媒合機制，可應供應2萬戶住宅的興建，只要具有200戶以上安家需求的策略性產業，都可申請透過設定地上權、附款式標售、公辦都更、以及捷運聯合開發等方式，由該平台媒合，並依法公開招標，讓產業員工在高雄安居，無後顧之憂。

高雄市政府30日已頒佈「高雄市政府企業安家住宅申請協助及整合平台作業要點」，即日起受理200戶以上安家需求的策略性產業，釋出安家住宅興建基地，高雄副市長林欽榮率領都發、經發、捷運、財政、地政、以及法制等相關局處首長，共同召開記者會說明。

林欽榮指出，配合半導體產業Ｓ廊帶政策規劃，近來許多國際大廠陸續投資高雄，投資區位多集中在北高雄的路科、橋科，總投資額4,906億元，未來5年內，預估新增45,000萬個就業機會，高市府概算衍生企業安家需求約20,000戶。

他說，高市府預計開放申請的安家住宅基地，包括岡山區87期重劃區、大寮區81期重劃區等住宅用地，共計30公頃，另，捷運紅線岡山路竹延伸線RK1至RK8共計10處聯開基地，預計總共可提供約20,000戶住宅，可供企業安家使用。

企業提出申請文件之後，由高雄經發局受理，進行初步審查後，再召開企業安家住宅審議會審查及媒合，媒合成功後，依興辦方式的不同，如設定地上權、附款式標售、公辦都更、捷運聯合開發等，由財政局、地政局、都發局、捷運局依法辦理點交房地。

他說，「高雄市政府企業安家住宅申請協助及整合平台作業要點」實施之後，今年3月30日開始受理廠商申請，施行期5年，高市府則成立「企業安家住宅審議會及整合平台」，依法透過設定地上權、附款式標售、公辦都更及捷運開發等方式，公開標售，讓企業取得員工安家住宅基地。

林欽榮表示，因應國家先進半導體S廊帶擘劃，幫助企業進駐高雄，增加逾4萬個就業機會，高雄首創全國第一次的「高雄市企業安家計畫實施方案」，可望減輕租金與房價波動，並降低住宅市場的衝擊。

林欽榮特別強調，該方案與高雄社宅政策目的並不相同，高雄社宅主要係提供社會弱勢、青年的住宅需求。