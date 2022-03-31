越南新任駐台北經濟文化辦事處代表武進勇一行參觀DREAM圖書館並合影。（校方提供）

越南新任駐台北經濟文化辦事處代表武進勇日前參訪龍華科技大學，實地了解台灣技職教育實務，並探視越生學習狀況及座談；武進勇除對校園內新穎完善教學與生活設施，留下深刻印象外，更對龍華科大積極強化新南向教育交流，致力產學鏈結及產學服務，有助提升越籍學子專業與實務技能，強化其職場競爭力等人才培育貢獻，表達高度肯定與感謝。

武進勇率投資組組長黎光俊、教育文化組組長黃梅雲、科技組組長阮鄧榮，以及台越經濟教育發展協會會長吳品蓁到龍華科大，雙方並就人才培育方面議題進行深入交流，希望透過產、學媒合培訓越南學生，畢業後在台就業或回母國發展，可以貢獻其一己之力。

龍華科大校長葛自祥在接待武進勇代表一行來訪時表示，龍華科大以「務實、卓越、創新」的教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。學校秉持務實致用的辦學特色，期許培養出為企業所用、社會所需之人才。

由於政府大力推展新南向政策、教育部推動新南向國際產學專班非常成功，龍華科大除原本招收大學、研究所越籍學位生及開設越南境外專班外，近年來更擴大招收新南向國際產學合作專班、3＋4僑生產學攜手專班共27個班次，目前校園越生人數也高達996名，佔全體境外生7成以上。

葛自祥指出，學校為了照顧越南學生，國際處聘有2位越籍助理教授、1位越籍行政助理，並在開辦新南向產學專班各系聘有6位越籍行政助理，共計9位越籍教職員，除協助他們適應台灣的生活與習慣外，還審慎篩選合適企業讓越生實習，學有所用，在大學四年的學習中，能獲得專業知識與實務技能。

武進勇則建議，可由台灣協助越南訓練基礎及高階人力，既能紓解台灣人力短缺問題，也符合雙方利益。他除對龍華科大務實辦學績效表達高度肯定，同時更再三感謝學校對越生無微不至的關懷照顧。

會談結束後，武代表一行並參觀DREAM圖書館、智能系統教育館、3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠、（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠、創意成型中心、五軸加工機實習工廠、3D列印實驗室及數位內容多媒體技術研發中心等教學與實作設施，實地瞭解新南向產學合作專班學生上課情形；隨後並與越生座談，鼓勵越南同學要把握在台灣學習機會，增進專業及實務能力，對日後的職涯發展必有助益。