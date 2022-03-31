高市府31日舉辦「民安8號」演習，有別於以往演習，此次因應烏俄戰爭國際情勢變化，特別加入戰災搶救演練，強化地方政府戰時應變作為。（洪浩軒攝）

高市府31日舉辦「民安8號」演習，有別於以往演習，此次因應烏俄戰爭國際情勢變化，特別加入戰災搶救演練，強化地方政府戰時應變作為。（洪浩軒攝）

高市府31日舉辦「民安8號」演習，有別於以往演習，此次因應烏俄戰爭國際情勢變化，特別加入戰災搶救演練，強化地方政府戰時應變作為。（洪浩軒攝）

高市府31日舉辦「民安8號」演習，有別於以往演習，此次因應烏俄戰爭國際情勢變化，特別加入戰災搶救演練，強化地方政府戰時應變作為。（洪浩軒攝）

高市府31日舉辦「民安8號」演習，有別於以往演習，此次因應烏俄戰爭國際情勢變化，特別加入戰災搶救演練，強化地方政府戰時應變作為。（洪浩軒攝）

高市府31日舉辦「民安8號」演習，有別於以往演習，此次因應烏俄戰爭國際情勢變化，特別加入戰災搶救演練，強化地方政府戰時應變作為，包含中央、地方、民間義工等共投入161車1607人執行演習，除了是歷年來動員機具人力最多的綜合實作演練，也是全國首次戰爭災害搶救演練。

高市府於台灣中油高雄煉油廠及高雄市立國昌國中辦理「民安8號」演習，演練模擬情境為高雄地區多處遭受砲彈攻擊，國軍投入作戰，高市府除請求鄰近縣市跨區支援救災外，也動員義消及民防團體等投入救災行動，同時運用國震中心全台首創5D智慧救災平台，迅速掌握災害現場影像，並成立戰時災民收容救濟分站，安置照顧災民及維持生活功能。

高市府表示，投入此次實作演習的包含交通部民航局高雄航空站、國防部後指部輔導中心、水利署（南水局、六河局）、內政部空勤總隊、鄰近縣市消防局以及42個民防團隊投入演練，總計動員161車1607人次參與，是歷年來投入最多人車機具的演習。

高市府消防局指出，此次演練情境分為2個階段，第一階段是平時整備階段救援演習，內容包括「全民國防宣教」、「聯合應變指揮管制中心開設與運用」、「民生必需品配售」、「重大交通事故搶救」及「天然災害各項處置作為」。

第二階段為全面作戰階段的救援演習，內容包括「建築物倒塌人命搜救、跨區支援能量整合與運作」、「油、水、電力維生設施災損搶救暨民、物力支援」、「地下工業管線氣體外洩暨毒性化學災害搶救」、「水利設施災害搶救」及「戰時災民安置具體作為」。

國防部常務次長李宗孝中將表示，民安1號到7號大多都在演練天災救援，此次特別把戰災納入演習項目中，高雄又是全國首場演習，演練過程相當精彩、確實，他特別強調，戰災比天災的救援任務更加嚴峻，會在沒水電、道路中斷、四處斷垣殘壁等艱困情況下執行，所以平時就得將可用力量做妥善規畫，以便在戰時統合運用。

高雄市長陳其邁表示，烏俄戰爭告訴大家，面對主權國家的威脅，絕對一刻都不能鬆懈，必須做好萬全準備，高市府接獲國防部指示後，以擴大參與、積極整備、實境演練等三大核心為目標，除了針對平時救災實作，更特別加入戰時救災實況演練。