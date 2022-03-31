央行3月升息1碼，對購屋族來說，牽動敏感的貸款神經。不過根據中信房屋3月份不動產交易統計，全台交易較上月大幅成長55.4%，與去年同期相比，全台交易小幅成長3.1%，表現尚屬平穩。專家說，升息1碼雖對房貸戶有所影響，但每月增加的負擔還算有限，因此短期內應不致讓房市交易量出現大的波動。

中信房屋統計，6都除台北市月增72.1%外，新北市、桃園市、台中市、台南市與高雄市也分別成長67.2%、54.4%、46%、53.6與3.5%。與去年3月相比，6都分別為台北市年減5%、新北市年增1.8%、桃園市年增33.3%、台中市年增5.8%、台南市年減8.9%，其中高雄市年減15.1%，衰退最多。

而在3月21日台灣升息1碼後，中信房屋總經理張世宗認為，總體經濟環境才是決定房地產後勢的關鍵，目前仍是審慎穩定的發展走向。升息1碼雖對房貸戶有所影響，但每月增加的負擔還算有限，短期內應不致讓房市交易量出現大的波動。

不過央行此次升息除了抑制通膨考量，也有打消市場預期房價持續走升的意味，對於預期房價總是走升的建商或屋主也等同於釋出示警的訊號。且不排除6月仍有可能提出第5波針對房地產的選擇性信用管制，未來房市變數猶存，任何投機性的置產決策，都可能面臨更高的風險。