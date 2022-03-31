台灣本土疫情再起！31日本土確診新增87例個案，其中有9例與台中婚宴傳播鏈相關，參加婚宴的民眾有7人確診，這起婚宴群聚僅案僅23528住在台中，23528的足跡遍及台中市大里、太平、西屯及梧棲等地；27日下午曾到台中港三井outlet逛街。台中港三井於今日下午6時提前打烊，今晚閉店休息後，加強設施清潔與消毒工作。

衛生局指出，案23528平時多在家帶小孩，26日曾參加VVG餐廳的婚宴，27日曾至空也素麵食用餐及三井outlet購物；29日至太平三汀山爬山、Honda汽車大里廠及小貝果托嬰中心接送小孩；30日曾至西屯菜市場購物。

因個案23528於27日曾到三井outlet購物，引起附近店家的緊張。台中港三井強調，今日因應疫調通知，配合政府政策進行清消作業準備之故，今日預定於下午6時提前打烊，將於今晚閉店休息後，加強設施清潔與消毒工作。