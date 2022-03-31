葉如芬（右起）、桂綸鎂、楊雅喆一起揭曉入圍名單。（陳俊吉攝）

葉如芬、桂綸鎂、楊雅喆今出席金穗獎入圍記者會，聊到近日台灣演藝工作者工作維安問題，入行多年的桂綸鎂說經紀公司一直有在幫自己把關、維持工時，「我相信工作人員也是，合理的時間範圍內，才能給出最專業的表現」，當然在片場也有被凹過多拍多做點什麼，但她還是呼籲不要這麼做。

桂綸鎂說演員時常因為翻班、工時過長，「精神勞動」之下往往一拍完就生病，像她演電影《女朋友。男朋友》一拍完馬上就發燒，病到連殺青宴都無法出席。楊雅喆形容拍攝時大家腺上腎素爆發，一收工緩下來，女性工作人員經期會亂、男生則會掉髮，不論螢光幕前後，其實大家都是勞工。

另楊雅喆日前短暫接掌鏡電視董事長，他引用周星馳經典片《九品芝麻官》逗趣台詞說：「我又進來了，我又出去了。」為何會撤換之快？他說其實自知只是「上去頂一下」，都是股東在做選擇，「我當時就知道自己是上去頂一下，很難頂很久」，目前他在鏡電視已經完全沒有職位，跟上一批董事會一起離開，目前想要專心拍片。

金穗獎是許多台灣影人的搖籃，宛如電影人的「初戀」，桂綸鎂回憶拍出道作品《藍色大門》時，楊雅喆是劇組工作人員，看到他都穿著偏緊的小紅短褲，至今印象深刻。楊雅喆也回擊說20年前《藍色大門》試鏡的時候，同事在西門町攔下還是素人的桂綸鎂，「那時候她有點太妹樣、像T，還是熱舞社的，戴鮮黃色的眼鏡、穿很大的T恤，是跳嘻哈的」，與現在文青女神模樣大相逕庭。