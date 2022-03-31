知名女主持人于美人對生命抱持豁達淡然的態度，螢光幕面前的她也給眾人睿智機靈的形象，而她近日更是暢談自己對於身後事的處理及安排，她表示自己已經跟兒女說好，若有一天她真的不在了，希望他們能以鼎泰豐的炒飯祭拜她，而她輕鬆面對身後事的態度也獲得眾人讚賞。

于美人不忌諱談論身後事。(圖/翻攝自于美人臉書)

于美人從小受到媽媽的影響，她的母親是位非常堅強的女性，獨自將三個孩子養大，且也不避諱談論身後事，為人母後的于美人因此也在兒女還小時就向他們提及家人走後的觀念，她告訴孩子們不論是誰先離開這個世界，都要帶著對對方無盡的思念好好活下去。

于美人甚至也跟孩子們說好，希望她走後他們能用鼎泰豐的炒飯祭拜她，且還特別備註「一定要加醬油」，除此之外她還將身後事鉅細靡遺的交代清楚，她表示自己想在殯儀館最大的景行廳辦告別式，也與律師討論好會依據《病人自主權利法》完成預立醫療照護諮商，簽署決定後也會將遺囑寫好。

于美人的老後觀念相當新穎有智慧。(圖/翻攝自于美人臉書)

而對於老後及退休後的規劃，于美人認為父母應該要多為自己著想，她表示父母辛苦將兒女養大責任已盡，孩子們長大後父母應該要好好享受，將錢、時間和精力都用在自己身上，即便要給晚輩錢也只能是小錢，若是能將財產分配成晚輩們回家探望時的紅包錢，那麼她相信大家一定都會時常回家，皆大歡喜的方式也讓眾人大讚于美人的智慧。