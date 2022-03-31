不畏經濟數據未見好轉，韓股31日逆勢走高，最後收在2,757.65點，漲10.91點或0.4%，日線連3紅。同時，韓元卻走貶，外資也賣超1760億韓元。

韓國31日官方資料，因為當地疫情升溫以及俄烏衝突造成能源成本再漲，工業生產繼元月下滑0.3%之後，2月續減0.2%，已連續兩個月走低。

最新疫情發展，韓國單日確診數減少10萬來到32萬左右。不過，單日新冠重症者還是維持在1300大關以上。

大型類股普遍走高，三星電子翻黑收跌0.43%，韓國政府30日才剛批准合併的SK海力士也跌2.48%。不過，電池大廠LG Energy Solution漲0.34%，金融大鱷KB金融集團漲2.17%，純網銀Kakao Bank漲2.58%，行動通訊商Kakao持平。不過，現代汽車卻跌0.28%。

美元兌韓元在1,212.1價位附近，韓元貶2.5元。